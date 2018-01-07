Убийство Ноздровской: стала известна дата похорон правозащитницы

Похороны правозащитницы Ирины Ноздровской, труп которой нашли 1 января в Киевской области, состоятся 9 января.

Об этом в Facebook сообщила дочь покойной Анастасия.

По ее словам, прощаться с женщиной будут во вторник утром в селе Демидов под Киевом.

Напомним, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января в МВД заявили, что Ирину нашли мертвой.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 60 суток.

Ноздровской часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств.

Ранее дочь Ноздровской рассказала о возможных версиях убийства в интервью "Обозревателю".