УкрEngРус

Убийство Ноздровской: стала известна дата похорон правозащитницы

1.7тЧитать новость на украинском

Похороны правозащитницы Ирины Ноздровской, труп которой нашли 1 января в Киевской области, состоятся 9 января.

Об этом в Facebook сообщила дочь покойной Анастасия.

По ее словам, прощаться с женщиной будут во вторник утром в селе Демидов под Киевом.

Новости
Убийство Ноздровской: появились новые детали расследования

Напомним, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января в МВД заявили, что Ирину нашли мертвой.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 60 суток.

Ноздровской часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств.

Ранее дочь Ноздровской рассказала о возможных версиях убийства в интервью "Обозревателю".

Читайте все новости по теме "Убийство Ирины Ноздровской" на Обозревателе.

Тема
Убийство Ирины Ноздровской
Персона
Ирина Ноздровская
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости