Убийство Ноздровской: адвокат указал на важную деталь в расследовании

Во время следственного эксперимента подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский не донес статиста.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал адвокат семьи погибшей Анатолий Худяков со ссылкой на другого адвоката – Алексея Цыбенко.

"Статист – это человек, который по своим физиологическим данным соответствует Ирине. То есть это рост и вес. Рост – порядка 152 см., вес – приблизительно 50 кг. То есть вот такого человека, со слов Цыбенко, Россошанський не донес", — добавил он.

Также Анатолий Худяков рассказал о том, как события того дня описывал сам подозреваемый.

"Со слов Россошанського, он с Ириной встретился на остановке. Ирина ему в лицо крикнула: "Убийца". В силу этого Россошанський, будучи под действием алкоголя, как он сказал, в два шага подпрыгнул к Ирине", — сообщил адвокат, добавив, что, по данным следствия, на остановке Ирина Ноздровская и Юрий Россошанский находились в 12 шагах друг от друга.

"После этого он заволок ее в кусты и нанес три ножевых ранения — остальные он не помнит. Он почувствовал, как она обмякла, после этого он закинул ее себе на плечо. Позиция тела на плечо – лицом вперед", — рассказал адвокат.

После этого Юрий Россошанский якобы прошел по центральной улице в селе Демидов. Как отметил Анатолий Россошанский, это оживленная улица, по которой ездит частный и общественный транспорт.

"Он прошел 2 пролета между столбами. В селе один пролет – это 25 метров. То есть он должен был пройти 50 метров по улице в 6 часов вечера 29 декабря, когда все люди едут с покупками, когда сумасшедшие движение, когда все готовятся к празднику. Плюс ко всему, есть информация, что в этот момент в магазине, возле которого произошло преступление, происходила разгрузка товаров. Но этот момент мы пока упускаем", — отметил Анатолий Худяков.

"Идем дальше: Россошанський проходит 50 метров в сторону дороги, которая ведет на Киев, по центральной улице Демидова, и идет налево – это улица, на которой стоит магазин. На этой улице присутствуют порядка 10 домов, где-то 3 – с левой стороны, и немножко дальше — семь домой подряд с правой стороны. По этой улице он проходит якобы до конца – это где-то 250 метров. Он проходит в конец, при этом на него не лают собаки. В рамках допроса следователь задавал ему вопрос: "Лаяли ли на вас собаки". Он сказал: "Нет, никакая собака на меня не лаяла…". Но когда мы шли с коллегой, а за нами шла съёмочная группа с экспертом-криминологом Анной Маляр, собаки просто разрывались… Пройти незамеченным тихонечко в 6 часов вечера, когда собака не видит, а слышит только, я думаю, что это просто нереально", — добавил адвокат.

Как писал "Обозреватель", накануне в деле Ноздровской всплыли новые подробности расследования.

Напомним, 9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.

Позже СМИ сообщили о важной находке в доме подозреваемого, а полиция заявила, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК Россошанского.