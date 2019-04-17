Скандальное убийство мастера тату в Тернополе: появилось жуткое фото подозреваемого

Полиция объявила в розыск мужчину, который подозревается в убийстве мастера тату-салона в Тернополе.

Его зовут Андрей Горбатюк, ему 26 лет, сообщила пресс-служба ГУНП в Тернопольской области.

Горбатюк подозревается в том, что в ночь на 16 апреля в квартире дома по ул. Леся Курбаса нанес несколько ножевых ранений 27-летней Татьяне Подвашецкой в ее квартире. От полученных травм девушка, которая работала мастером тату, скончалась.

Подозреваемый в убийстве Андрей Горбатюк

Судя по опубликованным фото, одной из отличительных черт подозреваемого являются его глаза и зубы.

Подозреваемый в убийстве Андрей Горбатюк

В полиции просят всех, кому известно о местонахождении мужчины, обращаться по телефону 067-471-66-23 или на линию 102. Анонимность гарантируется.

Погибшая Татьяна Подвашецкая

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье охранник во время конфликта выстрелил 13-летнему школьнику в висок из пневматической винтовки. Парень получил тяжелое ранение и был госпитализирован. Стрелка задержали.

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