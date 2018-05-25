Убийство Гуры в Черкассах: появились подробности о подозреваемом

Убийца депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина" Сергея Гуры Николай Гончар находится в больнице и будет выписал в ближайшее время для того, чтобы суд избрал ему меру пресечения.

Его палату охраняют полицейские, однако о подозрении еще не объявлено. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подозреваемого ранили из травматического оружия, но жизненно важные органы не были повреждены, потому нет угрозы жизни. Гончара перевели из реанимации в хирургическое отделение.

По словам адвоката мужчины, его клиент еще не общался с полицейскими, а его лично в палату на пропускают. Подозрения, по словам защитника, Гончару не вручали.

Отмечается, что в городе недовольны спецоперацией КОРД из Кропивницкого, во время которой был задержан Гончар. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что смерть Гуры стала вторым убийством депутата за последние девять месяцев.

Так, в 2017 году расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова во время парковки машины в гараже. На данный момент не обнародовано результатов расследования по этому делу.

Касательно убийства Гуры, Бондаренко был возмущен свободным оборотом оружия.

"Человек с двумя гранатами, пистолетом может свободно передвигаться по Черкассам. Недостаточной является работа правоохранительных органов", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гуру застрелили 24 мая в офисе партии "Черкащани". Глава Нэацполиции Сергей Князев рассказал подробности нападения Гончара.