Убийство Гандзюк: суд вынес приговор

Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Решение было озвучено на заседании суда в четверг, 6 июня, передает "Громадське".

Всем 5 фигурантам дела Всем инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору. Напомним, сделки со следствием пяти фигурантов утверждены 19 апреля.

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