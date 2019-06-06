ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Убийство Гандзюк: суд вынес приговор

787Читать материал на украинском

Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Решение было озвучено на заседании суда в четверг, 6 июня, передает "Громадське".

Всем 5 фигурантам дела Всем инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору. Напомним, сделки со следствием пяти фигурантов утверждены 19 апреля.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel