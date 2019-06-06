Убийство Гандзюк: суд вынес приговор

Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк и назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.
Решение было озвучено на заседании суда в четверг, 6 июня, передает "Громадське".
Всем 5 фигурантам дела Всем инкриминировали 27, 28, 121 статью УК - умышленное тяжкое телесное повреждение причиненное группой лиц по предварительному сговору. Напомним, сделки со следствием пяти фигурантов утверждены 19 апреля.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. 15 февраля залог был внесен и его выпустили из СИЗО.
Также Владислав Мангер прошел полиграф. Но прокуратура не примет данные результаты прохождения детектора лжи, поскольку обследование проводилось не в специализированном учреждении.
31 мая стало известно, что суд несколько ослабил условия меры пресечения Мангеру, которому разрешили перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.
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