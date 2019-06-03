Убийство Гандзюк: подозреваемый признал себя виновным и пошел на сделку со следствием

Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Как передает Укринформ, об этом стало известно по итогам заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной.

В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сергей Торбин ukrinform

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