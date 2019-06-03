Убийство Гандзюк: подозреваемый признал себя виновным и пошел на сделку со следствием

Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.
Как передает Укринформ, об этом стало известно по итогам заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной.
В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сергей Торбин
ukrinform
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло возле дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога. 15 февраля залог был внесен и его выпустили из СИЗО.
Также Владислав Мангер прошел полиграф. Но прокуратура не примет данные результаты прохождения детектора лжи, поскольку обследование проводилось не в специализированном учреждении.
31 мая стало известно, что суд несколько ослабил условия меры пресечения Мангеру, которому разрешили перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.
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