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Убийство Гандзюк: подозреваемый признал себя виновным и пошел на сделку со следствием

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Подозреваемый в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Как передает Укринформ, об этом стало известно по итогам заседание Покровского районного суда Днепропетровской области под председательством Елены Черной.

В заседании приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

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Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сергей Торбин

Сергей Торбин

ukrinform

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Екатерина Гандзюк
Место
УкраинаХерсон
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Нестерова Ирина
Нестерова Ирина
Моя блaгодapнoсть тeм, кто пoкaзaл мнe этoт чудо-caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁avemqus Пpoстo пpойдя опрос пoлyчилa почти полугодoвую заpплатy)) Пользyйтeсь, пoка eще eсть вoзмoжноcть=)
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