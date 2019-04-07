Убийство Гандзюк: подозреваемый чиновник пояснил свою отставку

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев объяснил свою отставку вторым туром выборов президента Украины.

Он написал на своей странице в Facebook, что негатив против него может отразиться на выборе Верховного главнокомандующего.

"Почему я это сделал? Потому что я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов президента Украины и Верховного главнокомандующего", – уточнил он.

По словам Гордеева, перед украинцами сейчас стоит слишком большая цена – европейский вектор развития.

"Есть интересы государства, которые для меня важнее любой должности! Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя. Я продолжу свое призвание в служении государству с любовью к людям, к Украине и верой в Бога", – резюмировал он.

Андрей Гордеев Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!