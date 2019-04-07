Убийство Гандзюк: подозреваемый чиновник пояснил свою отставку

Председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев объяснил свою отставку вторым туром выборов президента Украины.
Он написал на своей странице в Facebook, что негатив против него может отразиться на выборе Верховного главнокомандующего.
"Почему я это сделал? Потому что я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов президента Украины и Верховного главнокомандующего", – уточнил он.
По словам Гордеева, перед украинцами сейчас стоит слишком большая цена – европейский вектор развития.
"Есть интересы государства, которые для меня важнее любой должности! Я сам развею любые сомнения и всю грязь в отношении меня, которую безосновательно распространяют в информационном пространстве. У меня нет ни оснований, ни желания прятаться за должности ни от людей, ни от следствия. Я готов защищать и буду защищать свое честное имя. Я продолжу свое призвание в служении государству с любовью к людям, к Украине и верой в Бога", – резюмировал он.
Андрей Гордеев
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой.
Она несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
Мангер в свою очередь ответил, что никакого отношения к активистке не имел и не был с ней знаком.
Активисты обвинили руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова в причастности к убийству Гандзюк.
2 апреля они обратились к президенту Петру Порошенко с призывом уволить членов БПП, а именно – херсонских чиновников Андрея Гордеева и Евгения Рищука.
6 апреля Андрей Гордеев подал в отставку, а Порошенко пообещал активистам принять меры по отношению к тем, кто может быть причастным к убийству.
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