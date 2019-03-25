Убийство Гандзюк: опубликовано громкое расследование

Подозреваемый в убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, Игорь Павловский контактировал в день покушения с херсонскими правоохранителями.

Частые звонки зафиксировали и в другие ключевые для расследования дни. Об этом идет речь в материале "Слідства.Інфо".

Журналистам удалось получить информацию о телефонных разговорах Павловского. Как выяснилось, в день нападения, утром 31 июля, подозреваемый звонил председателю Чаплинского межрайотдела СБУ Антону Запорожцу. Примечательно, что правоохранитель живет в том же доме, где жила Гандзюк. Однако подробности звонка он раскрывать отказался.

Игорь Павловский Facebook Игорь Павловский

Нашлась связь также и с правоохранителями, которые расследовали поджог леса в Олешках в мае 2018 года, который называют одной из вероятным причин преследования Гандзюк.

Так, почти 30 звонков зафиксировано главе межрайотдела СБУ в Олешковском районе Борисе Плахуте. Павловский имел также три телефонных разговора с тогдашним начальником Новокаховской полиции Сергеем Сидоренко.

Екатерина Гандзюк Politeka

Кроме того, было установлено, что более 160 раз в течение полугода Павловский созванивался с руководителем Новокаховской прокуратуры Александром Королем и почти 80 раз – с заместителем прокурора Херсонской областной прокуратуры Константином Шабуняевым.

Отмечается, что оба заверили, что обсуждали только рабочие вопросы в связи с запросами народного депутата Николая Паламарчука, помощником которого был Павловский. Однако, данная информация была опровергнута как самим нардепом, так и журналами запросов в полиции и СБУ Херсонской области.

Примечательно, что когда были задержаны нападавшие на Гандзюк, Павловский созванивался уже с начальником местной колонии Александром Гусаревым, который и вовсе заверил журналистов, что не знает, кто это.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.

Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

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