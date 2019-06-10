Убийство Гандзюк: нардеп анонсировал новый поворот в деле

Следствие по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк вскоре назовет фамилии заказчиков преступления.

Об этом рассказал в эфире ObozTV внефракционный депутат Верховной Рады, глава временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу об убийстве Гандзюк Борислав Береза, комментируя приговор исполнителям преступления.

"Я понимаю отца, который с позором услышал, сколько получили убийцы его дочери. То, что произошло, объясняется только одним – договоренность со следствием. Если так, то мы должны услышать фамилии заказчиков, потому что иначе неясно, почему такие сроки заключения получили исполнители. Они могут выйти уже через 3 года. Именно потому, если не будут названы фамилии заказчиков, то можно говорить, что следствие было кем-то мотивировано", – отметил он.

"Или следствие в ближайшее время предъявит в суде обвинения заказчикам, или мы видим заговор. Иного пути нет", – подчеркнул Береза.

Нардеп сообщил, что на следующей сессионной неделе в парламенте будет представлен отчет по работе ВСК.

"Там будут указаны все выводы временной следственной комиссии – все ли было профессионально сделано, все ли следственные действия были выполнены, все ли версии проработаны. Вы услышите все", – пообещал он.

"Когда в последний раз перед нами отчитывались сотрудники СБУ, они говорили, что у них есть доказательства, и они смогут назвать фамилии заказчиков. Пока я этого не вижу, но надеюсь, что в ближайшее время я услышу все эти доказательства в суде", – добавил депутат.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Пятеро обвиняемых, бывшие бойцы "Украинской добровольческой армии", были приговорены к наказанию в виде лишения свободы на сроки от от 3 до 6,5 лет. Фигурантам дела зачли срок, уже отбытый в СИЗО.

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого ранее исключили из "Батьківщини", объявлено о подозрении в организации убийства Гандзюк. 15 февраля он был арестован, но сразу же вышел под залог. Сейчас Мангеру разрешено перемещаться в пределах Херсонской области с электронным браслетом.

Отец активистки Виктор Гандзюк выразил свое возмущение приговором. Он назвал суд "спектаклем" и заявил, что ему стыдно за государство.

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