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Убийство Гандзюк: нардеп анонсировал новый поворот в деле

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Следствие по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк вскоре назовет фамилии заказчиков преступления.

Об этом рассказал в эфире ObozTV внефракционный депутат Верховной Рады, глава временной следственной комиссии (ВСК) парламента по делу об убийстве Гандзюк Борислав Береза, комментируя приговор исполнителям преступления.

"Я понимаю отца, который с позором услышал, сколько получили убийцы его дочери. То, что произошло, объясняется только одним – договоренность со следствием. Если так, то мы должны услышать фамилии заказчиков, потому что иначе неясно, почему такие сроки заключения получили исполнители. Они могут выйти уже через 3 года. Именно потому, если не будут названы фамилии заказчиков, то можно говорить, что следствие было кем-то мотивировано", – отметил он.

"Или следствие в ближайшее время предъявит в суде обвинения заказчикам, или мы видим заговор. Иного пути нет", – подчеркнул Береза.

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Нардеп сообщил, что на следующей сессионной неделе в парламенте будет представлен отчет по работе ВСК.

"Там будут указаны все выводы временной следственной комиссии – все ли было профессионально сделано, все ли следственные действия были выполнены, все ли версии проработаны. Вы услышите все", – пообещал он.

"Когда в последний раз перед нами отчитывались сотрудники СБУ, они говорили, что у них есть доказательства, и они смогут назвать фамилии заказчиков. Пока я этого не вижу, но надеюсь, что в ближайшее время я услышу все эти доказательства в суде", – добавил депутат.

Убийство Гандзюк: нардеп анонсировал новый поворот в деле

newsone.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Екатерина ГандзюкБорислав Береза
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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