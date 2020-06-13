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14 июня • обновлено в 00:59
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Убийство Гандзюк: активисты заявили, что Мангер решил спрятаться от суда в больнице

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Подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Владислав Мангер оказался в больнице. Но активисты считают, что таким образом он скрывается от принудительного привода в суд.

Об этом сказано в заявлении на странице инициативы "Хто замовив Катю Гандзюк?" в Facebook. По словам активистов, автомобиль Мангера заметили возле Херсонского областного кардиологического диспансера.

"Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения", – сказано в сообщении.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

Автомобиль подозреваемого заметили еще 12 июня, когда Мангер должен был находиться на судебном заседании в Киеве.

Убийство Гандзюк: Мангер решил спрятаться от суда в больнице

facebook.com/gandziukgate

Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк продлили до 29 июля в связи с выяснением новых, ранее неизвестных обстоятельств.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Екатерина Гандзюк Владислав Мангер
Место
Украина
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