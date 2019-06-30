Убийство Даши Лукьяненко: в поведении матери подозреваемого заметили странности

Мать подозреваемого в зверском убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко на Одесщине просила волонтеров помочь им с адвокатом.

Мария Тарасова еще до последнего обыска, во время которого нашли тело Дарьи, заявила, что ее сына "незаконно прессуют". Об этом в эфире программы "Говорить Україна" рассказала волонтер, которая занималась поисками девочки ​​​, Элина Черкай (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Когда такое произошло (нахождение тела. – Ред.), она пошла открывать свой ларек на рынке. Я бы на коленях ползла просить прощения у всех. В интервью она говорила, что отказывается от своего сына и защищать не будет, но в зал суда она привела адвоката", – заявила волонтер.

Мария Тарасова, Дарья Лукьяненко и Николай Тарасов Коллаж

По словам Черкай, кто-то из родителей (или даже оба) подозреваемого Тарасова может быть причастен к убийству Лукьяненко.

Как писал OBOZREVATEL, проверка на полиграфе показал, что мать подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.

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