"Догнали и начали избивать": подробности жесткого убийства АТОшника в Запорожской области

21 мая в Энергодаре Запорожской области похоронили ветерана АТО, участника боев под Мариуполем, соучредителя организации “Защитники Украины” Евгения Бабанского, которого вместе со своим побратимом из 55-й бригады зверски избили трое местных жителей.

В результате нападения Бабанский впал в кому и спустя несколько часов скончался. Несмотря на то, что в Энергодар для спасения воина экстренно прибыла бригада нейрохирургов из Запорожья, они не смогли приступить к операции, поскольку в городе не нашлось апарата МРТ.

Второй потерпевший с переломом челюсти и множественными травмами головы сейчас находится в 5-й городской больнице Запорожья.

Кто и почему расправился с ветераном АТО и как главный подозреваемый пытается уйти от правосудия – в материале OBOZREVATEL.

Евгений Бабанский Facebook Ольги Решетиловой

"Это был явно не один удар"

Полиция оперативно установила личности нападавших, и выяснила, кто нанес смертельный удар, повлекший смерть Евгения Бабанского.

Ныне Энергодарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области открыло уголовное производство по статье 121 ч.2 (умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Однако следователи до сих пор не ознакомили адвокатов потерпевшей стороны с материалами дела.

Как рассказал OBOZREVATEL друг и адвокат семьи Бабанских Артем Дубков, из официальных документов ему довелось видеть лишь справку о смерти.

"В справке указано, что смерть наступила в результате удара тупым предметом. С заключением судмедэксперта и материалами дела пока не ознакомлен. Следователи не предоставили нам эти материалы, поэтому пока рано говорить о том, будет ли полиция пытаться покрывать подозреваемого. Однако, судя по лицу, которое я видел на похоронах (Женя не был на себя похож), это был явно не один удар, и неизвестно чем эти удары наносились", – пояснил Дубков.

Причины нападения

Источники OBOZREVATEL утверждают, что четверо мужчин – жертвы и нападавшие – спокойно общались на скамейке в центре Энергодара. Позже между ними произошел конфликт, который вскоре прекратился.

Ветераны АТО Евгений и Геннадий разошлись со своими собеседниками (парнями примерно 30-ти лет), и направились по домам. Однако последние не успокоились и, по словам источника, позвали на помощь своего знакомого Романа Ганжу, догнали бывших бойцов и начали их избивать.

Роман Ганжа Facebook Романа Ганжи

После множества ударов по голове и телу, Евгений Бабанский упал на землю, ударившись затылком. Нападающие продолжили избиение мужчин, а после убежали.

После задержания подозреваемых, полицейские сняли с них показания и отпустили.

После того, как Евгений Бабанский скончался, в деле начали происходить довольно странные вещи. В полицию якобы с явкой с повинной явился Роман Ганжа. Он признался, что один раз ударил Евгения, и то — в качестве самообороны. Сам же Роман, являясь близким родственником директора КНП "Городской центр первичной медико-санитарной помощи", в данный момент “залег” на стационар в больницу, где ему поставили диагноз – перелом челюсти.

Хотя, как сообщил информированный источник OBOZREVATEL, парень вполне нормально себя чувствует. Его положили одного в многоместной палате, таким образом изолируя от посторонних глаз.

По словам нашего собеседника, остальные два участника конфликта пускают по городу слухи, будто АТОшник сам напал на Романа, якобы за то, что тот говорит на русском языке. Однако Энергодар –преимущественно русскоговорящий город, и Евгений никогда не отличался националистическими идеями.

Более того, друзья и знакомые Евгения Бабанского утверждают, что мужчина всегда был спокойным. А после задержания своего побратима Евгения Панова российскими спецслужбами и вовсе решил отставить активистское движение, отдавая еще больше времени семье.

В то же время источник в прокуратуре сообщил нам совершенно другую версию событий. "Они буянили пьяные. Проходил пацан мимо, ударил одного и второго. Один неудачно упал после удара. В итоге труп", – заявил он.

Что известно о погибшем

Евгений Бабанский с 2014 по 2015 год служил в разведвзводе 55-й артилерийской бригады. Участвовал в тяжелых боях под Мариуполем. После демобилизации, вместе с Евгением Пановым организовали общественную организацию “Защитники Украины”.

У Евгения Бабанского осталась жена и несовершеннолетняя дочь. Также, у него есть дочь от первого брака.

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