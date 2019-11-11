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11 ноября • обновлено в 13:57
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Убийство адвоката в деле Вороненкова: озвучена главная версия

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Полиция в качестве основной версии убийства адвоката Святослава Пархоменко, которого 10 ноября застрелили в лесу на Житомирщине, рассматривает конфликт между браконьерами и егерями.

Об этом в эфире ObozTV рассказала спикер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, комментируя гибель адвоката, защищавшего подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

По словам Ващенко, в отделение полиции с места события были доставлены все участники конфликта, кроме травмированного мужчины, которого госпитализировали в больницу. Он пока давать показания не может, поскольку находится в крайне тяжелом состоянии.

"Участники, которые были доставлены в отделение полиции, засвидетельствовали, и их версии мало чем отличаются друг от друга, что это конфликт, который возник между егерями и охотниками, которые находились в частных угодьях и не предоставили лицензию на охоту именно в этих угодьях. Между ними разгорелся конфликт и во время конфликта было сделано несколько выстрелов", – сообщила представитель Нацполиции.

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Полиция изъяла оружие, из которого были осуществлены выстрелы. Это охотничье ружье, зарегистрированное в установленном порядке, и незарегистрированный пистолет "Браунинг".

"Полиция расследует уголовное производство по статье "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием". Рассматриваются все возможные версии, но пока что самым очевидным является конфликт между егерями и браконьерами", – отметила Ващенко.

Убийство адвоката в деле Вороненкова: озвучена главная версия

24tv.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Убийство Дениса Вороненкова Криминал
Персона
Денис Вороненков
Место
Украина Житомир
Теги
убийство Национальная полиция Украины
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... конфликт между егерями и браконьерами." Ну и хорошо, а то я опять ждал версию о Спецназе РФ в медвежьей шкуре ...
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