Убийство адвоката в деле Вороненкова: озвучена главная версия

Полиция в качестве основной версии убийства адвоката Святослава Пархоменко, которого 10 ноября застрелили в лесу на Житомирщине, рассматривает конфликт между браконьерами и егерями.

Об этом в эфире ObozTV рассказала спикер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, комментируя гибель адвоката, защищавшего подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

По словам Ващенко, в отделение полиции с места события были доставлены все участники конфликта, кроме травмированного мужчины, которого госпитализировали в больницу. Он пока давать показания не может, поскольку находится в крайне тяжелом состоянии.

"Участники, которые были доставлены в отделение полиции, засвидетельствовали, и их версии мало чем отличаются друг от друга, что это конфликт, который возник между егерями и охотниками, которые находились в частных угодьях и не предоставили лицензию на охоту именно в этих угодьях. Между ними разгорелся конфликт и во время конфликта было сделано несколько выстрелов", – сообщила представитель Нацполиции.

Полиция изъяла оружие, из которого были осуществлены выстрелы. Это охотничье ружье, зарегистрированное в установленном порядке, и незарегистрированный пистолет "Браунинг".

"Полиция расследует уголовное производство по статье "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием". Рассматриваются все возможные версии, но пока что самым очевидным является конфликт между егерями и браконьерами", – отметила Ващенко.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Он получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Погибший адвокат Святослав Пархоменко защищал жителя Харькова Александра Лося, подозреваемого в организации убийства российского политика.

Следует отметить, что 25 октября 2019 года в Харькове в бандитской перестрелке был убит свидетель по делу Вороненкова Владимир Борох.

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