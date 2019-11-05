Убийство 14-летней девочки на Одесщине: в деле произошел новый поворот

На Одесщине сотрудники Коминтерновской местной прокуратуры направили в суд ходатайство об избрании 15-летнему подростку, подозреваемому в убийстве 14-летней Дарьи Дробот, меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом написала пресс-служба прокуратуры Одесской области. Парню было сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений.
Так, 2 ноября подросток вместе с погибшей, в компании других девушек и парней, были за городом, на территории Лиманского района.
Убийство 14-летней девочки на Одесщине
Позже подозреваемый и потерпевшая оставили место отдыха и остались наедине. Парень, находясь в нетрезвом состоянии, начал бить и душить девушку, а потом забрал телефон и убежал.
Подозреваемого задержали. Дело будет контролировать отдел ювенальной юстиции прокуратуры области. Досудебное расследование начали следователи Лиманского отдела полиции (ч. 4 ст. 187 и п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Одесской области полиция обнаружила мертвой пропавшую 14-летнюю Дробот, которую разыскивали в течение целой ночи.
Несовершеннолетнего, которого видели в последнее рядом с девушкой, разыскали.
Дробот была найдена раздетой. Подозреваемый 15-летний подросток хотел вступить с девушкой в половые отношения, но получил отказ, из-за чего начал бить несовершеннолетнюю.
Полиция показала подозреваемого в убийстве 14-летней девушки.
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