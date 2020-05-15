Татьяна Пьянова, которая подозревается в убийстве 13-летней дочки в Харькове, незадолго до гибели дочери убрала из дома иконы и завесила зеркала в доме.
Об этом "Сегодня" рассказали соседи, которые опасаются, что Пьянову суд отпустит под домашний арест.
Сейчас Пьянова находится в СИЗО, но 28 мая апелляционный суд Харькова планирует рассмотреть апелляционную жалобу адвоката. Сторона защиты намерена просить домашний арест, мотивируя тем, что у правоохранителей нет доказательств того, что Пьянова может скрываться от следствия.
Убийство в Харькове
"Мне как депутату звонят люди и интересуются, не отпустит ли ее суд под домашний арест. Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее", – сообщила депутат местного совета Татьяна Пантелеева.
Также она добавила, что незадолго до убийства Пьянова отдала своему брату иконы, которые были в ее доме. А соседка подозреваемой сказала, что она накрыла черной материей зеркало в доме.
"После того, как она сняла иконы у себя в доме, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало", – поделилась соседка Светлана.
Брат Пьяновой Алексей отметил, что считает сестру невиновной: "Я не верю, что Таня убила дочку. Я видел, как сестра любит и обожает дочку".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимали участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.
Прощение с 13-летней Кристиной состоялось в Подворках 5 мая. Девочку похоронили в белом свадебном платье. В сети появилось видео похорон.
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