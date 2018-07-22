"Убей ж*да": в Одессе разгорелся антисемитский скандал

В воскресенье, 22 июля, на зданиях в Приморском районе Одессы обнаружили антисемитские надписи.

"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало", - сообщила областная полиция в Facebook.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

"Думская" пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что антисемитские надписи и свастики могли оставить футбольные болельщики. В полиции считают, что авторы граффити находятся в Киеве, отмечает интернет-издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты в Одессе перед Суперкубком устроили драку и ограбили женщину.