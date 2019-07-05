У Зеленского "отшили" ГПУ после допроса Мендель: опубликовано заявление

Офис президента Украины Владимира Зеленского вернул Генпрокуратуре без рассмотрения запрос относительно публичных высказываний его пресс-секретаря Юлии Мендель после ее допроса.

Как сообщили на сайте главы государства, ГПУ не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения заявлений Мендель.

"Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины "Временный доступ к вещам и документам". При этом ст.159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступивших в Офис президента, возвращено Генпрокуратуре без рассмотрения", - сказано в сообщении.

"Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно ст.1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на ст.93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным", - пояснили в ОП.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Мендель заявила, что украинские военные поддаются на провокации, стреляя по террористам в жилых домах, школах или больницах на Донбассе.

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