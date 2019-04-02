''У вас есть шесть часов'': The Hill опубликовало компромат на Байдена, который шантажировал Украину

В 2016 году бывший вице-президент США Джо Байден шантажировал власть Украины отказом в предоставлении $1 млрд кредитов. Его главным условием для предоставления стране помощи было увольнение тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.

Шокин занимался расследованием скандальной фирмы Burisma, совладельцем который был сын Байдена — Хантер. Об этом написал американский журналист Джон Соломон в статье для The Hill.

"Я сказал: "Вы не получите миллиард". Я посмотрел на них и сказал: "Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не увольняют, то вы не получаете денег", — приводится в материале цитата самого Байдена с воспоминанием об ультиматуме президенту Украины Петру Порошенко.

После жесткого заявления американского политика украинской власти действительно пришлось уволить Шокина. Однако, как пишет Соломон, украинские чиновники рассказали ему, что этим случаем шантаж Байдена не ограничился. И экс-вице-президент США продолжал свое давление на украинский политикум в течение нескольких месяцев, в период с конца 2015 по начало 2016 года.

Джо Байден "Капитал"

Официальным поводом для увольнения Шокина стал якобы недостаточный уровень борьбы с коррупцией в стране. На самом деле это произошло из-за широкомасштабной коррупционной проверки газовой фирмы Burisma Holdings, подконтрольной Байдену-младшему.

"Банковские записи в США показывают, что американская фирма Хантера Байдена, Rosemont Seneca Partners LLC, получала регулярные переводы на один из своих счетов — обычно более $166 тыс. в месяц — от Burisma с весны 2014 года по осень 2015 года. В период, когда вице-президент Байден был главным американским чиновником, занимающимся Украиной и ее напряженными отношениями с Россией", — говорится в статье.

По информации Соломона, накануне своего увольнения Шокин сообщил ему, что наработал конкретные планы по расследованию коррупционных махинаций, в которых замешан сын Джо Байдена.

После этого три наиболее резонансных дела по Burisma были переданы Национальному антикоррупционному бюро Украины, которое имеет тесные связи с посольством США в Украине. Ведомство постепенно "замяло" их.

Однако Юрий Луценко, который возглавил ГПУ после Шокина, возобновил скандальное расследование "черного" бизнеса Байдена в Украине.

Виктор Шокин AFP

"Луценко заявил, что некоторые сведения, которые он знает в деле Burisma, могут заинтересовать власти США, и он хотел бы представить эту информацию новому генеральному прокурору США Уильям Барру, особенно о вмешательстве вице-президента", — пишет Соломон.

Он добавил, что возобновление расследования по махинациям Байдена подтвердил и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Единственная проблема — это то, что НАБУ создает проволочки со сбором доказательств.

Подытоживая, Соломон отметил в своей статье, что в целом с апреля 2014 по октябрь 2015 года через счета украинской Burisma компании Хантера Байдена получили более $3 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную экс-министру охраны прирроды Николаю Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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