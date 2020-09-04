У Крыма пронеслись бомбардировщики США: РФ не смогла перехватить

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США приблизились к аннексированному Россией Крыму со стороны Украины в пятницу, 4 сентября.

Целью стало проведение первой в истории боевой мисии над украинской территорией. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель".

Отмечается, что американские самолеты вылетели с авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир (Великобритания). B-52H вошли в воздушное пространство Украины и приблизились к границе с полуостровом, пролетев над побережьем Азовского моря.

Бомбардировщики ВВС США вошли в воздушное пространство Украины и приблизились к Крыму. Telegram-канал "Военный обозреватель"

"Пока на севере Крыма летали стратеги, возле южного побережья фиксировали активность российских средств ПВО и самолеты радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet ВВС США, аналогичный британский разведчик, противолодочный P-8A Poseidon и снова британский Bombardier Sentinel R1", – говорится в сообщении.

Два B-52H Stratofortress ВВС США пронеслись в небе возле Крыма. Telegram-канал "Военный обозреватель"

При этом росСМИ заявили, что истребители ВКС России не могли быть подняты на перехват бомбардировщиков США (как это случалось не раз) из-за того, что "американцы находились в воздушном пространстве Украины".

Самолеты США вылетели с авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир (Великобритания). Telegram-канал "Военный обозреватель"

ВКС России не могли поднять свои истребители для перехвата бомбардировщиков США Telegram-канал "Военный обозреватель"

Как сообщал OBOZREVATEL:

командование ВВС США в Европе и Африке обвинило летчиков российских истребителей в непрофессиональных и опасных действиях при перехвате американского бомбардировщика над Черным морем. Так, 28 августа Су-27 ВКС РФ пролетел прямо перед носом стратегического американского B-52, такой маневр называют "лобовым ударом".

Американский публицист Том Роган заявил, что последние попытки перехвата истребителями Воздушно-космических сил России военных самолетов США раскрыли "немыслимые ошибки" НАТО. По его словам, Альянс якобы оказался неготовыми к отражению "российского вторжения".

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