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11 сентября • обновлено в 13:26
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У берегов Крыма произошла трагедия с детьми: что известно

3.4т Читать материал на украинском

Около мыса Фонарь на востоке оккупированного Крыма двух детей унесло в открытое море, одного из них удалось спасти.

В Керченском проливе организована операция по поиску второго ребенка, сообщает "Крыминформ".

"Вечером во вторник (10 сентября. – Ред.) поступило сообщение, что в районе пансионата "Прибой" в море унесло двух детей. Одного из них удалось спасти отдыхающим, его пришлось реанимировать", – говорится в сообщении.

Накануне вечером поиски ребенка продолжались до поздней ночи, однако они не принесли результатов. С наступлением темноты спасательная операция была приостановлена. Поиски возобновились в семь утра 11 сентября.

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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"В поисковой операции задействован катер и группа спасателей на берегу. Также поиск ведется с помощью беспилотников. Оповещение было направлено всем судам, проходящим через Керченский пролив", – сообщили в экстренных службах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму у побережья Судака затонул прогулочный катер, были спасены 13 человек.

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Место
Украина
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