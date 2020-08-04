У банды накорторговцев в бюджет Украины конфисковали 195 млн гривен

Прокуроры Офиса генерального прокурора обеспечили выполнение приговора о специальной конфискации 195 млн грн у организованной преступной группы, занимавшейся реализацией наркотиков через сеть интернет на территории других государств.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора. Ранее у членов этой ОПГ было конфисковано около 9 млн грн.

"Досудебным расследованием установлено, что один из участников преступной организации отвечал за легализацию незаконно полученных от сбыта наркотиков средств. 25 февраля 2020 года суд на основании соглашения вынес приговор, которым признал его виновным по всем инкриминируемым преступлениям", – сообщили в прокуратуре.

Согласно приговору, специальной конфискации подлежали денежные средства, которые были предметом отмывания доходов от наркоторговли.

После вступления приговора в силу указанные средства в июле 2020 года перечислены в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная полиция Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготовляли не менее 100 килограммов психотропных веществ.