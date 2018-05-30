"Тысячи осужденных": Тука рассказал о смертной казни в "ДНР"

Российские оккупационные администрации применяют на территории "ДНР" смертную казнь против осужденных.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "5 канала".

Он сообщил, что располагает лишь ориентировочные цифрами количества политзаключенных, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.

По его словам, речь идет о тысячах осужденных, среди которых "колорадские ополченцы", казаки и сторонники "русского мира".

"Есть определенная база осужденных, но мы не можем быть убеждены, что она полная. Есть человек, там либо идет, либо закончился суд, которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. А по законам так называемой "ДНР", за это может быть и смертная казнь. Кстати, в этом психопатическом анклаве существует смертная казнь", – подчеркнул Тука.

Как писал OBOZREVATEL, ранее о смертной казни в "ДНР" сообщали в организации Amnesty International.