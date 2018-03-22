Тымчук назвал город, который Путин хотел захватить первым

В 2014 году Харьков, а не Донецк и Луганск, были целью номер один агрессии России против Украины.

Вплоть до 2015 года угроза создания "Харьковской народной республики" была очень большой, - рассказал "Обозревателю" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук.

Комментируя заявление главаря "ДНР" Александра Захарченко, который допустил создание подобной "ХНР", Тымчук признал: "В 2014 году и даже в 2015 году такая угроза была очень большой. Тогда на территории Харькова и Харьковской области действовала серьезная агентурная сеть российских спецслужб".

"Более того – в начале 2014 года мы наблюдали, что основные усилия как раз прилагались к Харькову – в плане создания различных нелегальных и легальных общественных организаций вроде того же "Оплота". По нашим данным и по данным украинских спецслужб, в Донецке и в Луганске такой активной деятельности не было. Это значит, что изначальной целью Путина был, в первую очередь, Харьков, и уже потом Донецк и Луганск", - подчеркнул нардеп.

Но "благодаря, в том числе, действиям наших правоохранителей и местных властей Харьков удалось отстоять, а точкой приложения стали Донецк и Луганск", - сказал он.

Вместе с тем он заверил: в настоящее время опасность создания "республики" в Харькове полностью миновала. "В 2014 году заявление Захарченко можно было бы воспринимать очень серьезно, но уже начиная с конца 2015 года ситуация полностью контролируется", - подчеркнул Тымчук.

Как писал "Обозреватель", главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований.