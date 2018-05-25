"Ты запроданец!" В Чехии напали на украинского журналиста

В Праге возле гостиницы "Кристал" напали на украинского журналиста Андрея Дзиндзю.

Неизвестные несколько раз ударили его, пытались вырвать из рук телефон, при этом ругаясь матом в его адрес и называя "запроданцем". Видео инцидента сам журналист опубликовал на своей странице в Facebook.

"Это были украинцы, которые приехали на так называемый конгресс, организованный Рустамом Ташбаевым, который является членом политической организации "Украинский политический альянс" и организатором "Майдана-3". На этой встрече должен был быть и Михеил Саакашвили. По моей информации, Саакашвили приехал в Прагу, где должен был встретиться с Ташбаевым на этом "конгрессе", – рассказал Дзиндзя изданию "Буквы".

Отмечается, что когда журналист зашел в саму гостиницу, то один из охранников попытался силой его вывести из здания.

На видео присутствует нецензурная лексика!

"Он несколько раз меня ударил и обматерил. Администрация гостиницы на мои просьбы вызвать полицию никак не реагирует", – сказал он, добавив, что полиция в результате так и не приехала.

По словам Дзиндзи, в данном отеле забронированы все номера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве подожгли автомобиль журналиста и оставили послание.