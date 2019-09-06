"Никто не собирается уходить": Цимбалюк раскрыл суть "мирного плана" Путина

Заявление президента России Владимира Путина о том, что переговоры о масштабном обмене пленными с Украиной подходят к финалу, не стоит воспринимать как признак начала примирения между странами.

Ведь на самом деле Российская Федерация пытается просто замести следы своих преступлений. Что касается военной агрессии, то она будет продолжаться. Оккупанты уже сейчас укрепляют свои позиции на Донбассе, отметил в видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупация Украины Путиным etcetera.media

"Эти слова можно воспринимать так, что, скорее всего, 6 сентября Путин подпишет ряд указов о помиловании граждан Украины. Вопрос обмена будет снят с повестки дня. Россия вернет своих убийц, там по разным данным есть в том числе кадровые военные РФ, которые занимались терактами, диверсиями и убийствами", – прогнозирует развитие ситуации он.

"И что дальше? Дальше нас ждет долгий процесс так называемого "мирного урегулирования". Россия готовится – вдоль линии соприкосновения они строят инженерные сооружения, пункты пропуска на территории Украины. И говорит это только об одном – никто никуда уходить не собирается", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк расшифровал ультиматум Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналист считает, что российский президент дал понять визави, что не оставит безнаказанными шаги против своего кума Виктора Медведчука.

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