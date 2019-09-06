Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Никто не собирается уходить": Цимбалюк раскрыл суть "мирного плана" Путина

16.7т Читать материал на украинском

Заявление президента России Владимира Путина о том, что переговоры о масштабном обмене пленными с Украиной подходят к финалу, не стоит воспринимать как признак начала примирения между странами.

Ведь на самом деле Российская Федерация пытается просто замести следы своих преступлений. Что касается военной агрессии, то она будет продолжаться. Оккупанты уже сейчас укрепляют свои позиции на Донбассе, отметил в видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупация Украины Путиным

Оккупация Украины Путиным

etcetera.media

"Эти слова можно воспринимать так, что, скорее всего, 6 сентября Путин подпишет ряд указов о помиловании граждан Украины. Вопрос обмена будет снят с повестки дня. Россия вернет своих убийц, там по разным данным есть в том числе кадровые военные РФ, которые занимались терактами, диверсиями и убийствами", – прогнозирует развитие ситуации он.

Новости
"Это знаковые люди!" Медведчук назвал фамилии заключенных для обмена

"И что дальше? Дальше нас ждет долгий процесс так называемого "мирного урегулирования". Россия готовится – вдоль линии соприкосновения они строят инженерные сооружения, пункты пропуска на территории Украины. И говорит это только об одном – никто никуда уходить не собирается", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк расшифровал ультиматум Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналист считает, что российский президент дал понять визави, что не оставит безнаказанными шаги против своего кума Виктора Медведчука.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
14
Комментарии
8
13
Смешно
17
Интересно
12
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"Россия готовится- вдоль линии соприкосновения они строят инженерные сооружения ,пункты пропуска..." а когда последний раз цимбалюк был у линии соприкосновения?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
2 из 3 ответов | показать все
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Алень - мне друг, но истина дороже !, а я разве про тебя спрашивал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Алень - мне друг, но истина дороже !, скорее всего для удобства персонала и проходящих через них. На границе Крыма с Украиной российские КПП тоже выглядят гораздо лучше и удобнее, чем украинские
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ОБСЕ не фиксирует российские войска на Донбассе, так что вперед амнистию, конституционную реформу и выборы.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2
2 из 3 ответов | показать все
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Алень - мне друг, но истина дороже !, нет, это заявило главные комиссары ОБСЕ в ООН.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Карпов Стас
Карпов Стас
Алень - мне друг, но истина дороже !, нет, на канале DW.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Про кадровых военных... Если бы у властей Украины были бы в заложниках кадровые российские военные, то об этом уже трубили бы на весь мир. Однако, по этому поводу тишина
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3
Карпов Стас
Карпов Стас
Виня Ксения, "заставить раисю...", что это такое " раися "? Это безграмотность или попытка оскорбить от собственного бессилия и отсутствия аргументов?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Виня Ксения
Виня Ксения
Антошин Денис, не трынди. Никто особо не трубил и раньше. А списки ваших задержанных военных регулярно предоставлялись кремлю. Раструбили только про нескольких, чтобы заставить раисю вернуть Савченко. Ваших в тюрьмах было и есть полно. Многих уже обменяли на наших. Просто раисе свой биомусор не интересен. Она его обменивать не торопится. Зато быстренько задним числом увольняла своих кадровых военных или отправляла в отпуск. А тишина на раисе, потому что вам, холопам, ничего знать не положено.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel