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31 января • обновлено в 18:08
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"Бомбежками, танками и авиацией": Цимбалюк раскрыл мечту Путина о возрождении СССР

1.9т
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Желая возобновить СССР, власть России может пойти на признание его распада в 1991 году незаконным. Это откроет Кремлю путь для большой войны на территориях стран, которые он ранее контролировал.

Такой прогноз озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube и даже предположил, на какие шаги пойдет президент страны-агрессора Владимир Путин для достижения своей цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин и СССР

Путин и СССР

рolitonline.ru

"Если какой-нибудь районный суд Российской Федерации примет решение о том, что распад СССР был незаконным, то это, по сути, – юридическое обоснование для того, чтобы отмотать назад. А сделать это можно только одним способом – бомбежек и артиллерийских ударов. Примерно так, как на Донбассе", – предупредил он.

"Путин нас учил, что сначала Россия начинает "симпатизировать", а потом – танки и артиллерия. Но, если все вернуть, как было до 1991 года, то, очевидно, – авиация и современные ракеты "Калибр". И не только, их много. И Владимир Владимирович время от времени о них рассказывает", – добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Цимбалюк сделал вывод, что заявление Путина о том, что изменения в конституцию РФ должны закрепить ее превосходство над международными договорами, свидетельствует о его амбициях возродить СССР.

  • Журналистка Янина Соколова также считает, что Путин не откажется от своего плана по возрождению СССР. По ее мнению, для этого ему необходимо оккупировать не только Донбасс и Крым, но и южные, восточные регионы Украины, а также Беларусь.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Роман Цимбалюк
Тег
СССР
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Такое ощущение, что Темнейший дня не может провести, чтобы не позвонить ушастому и не рассказать о своих планах. Х*хлы, вам самим не смешно?
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Если исходить из словоблудия наркуши ЦымбаГлюка - Зе уже отмотал историю до сентября 39-го. Теперь Пшеки вправе требовать земли оттяпанные Тимошенко и Хрущевым силами Украинского Фрон та.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ночной горшок с ушами уже перешел с алкоголя на дурь! хотя с другой стороны, знает какую субстанцию надо наваливать в уши ш"ум"ерам!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Джонсон Саймон Ф., девочка! ты уже посидел на бутылке. если тебе понравилось, это не означает, что все должны перенимать твой опыт!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Петренко Амадеус, девочка,сиди на бутылке ровно,не кукарекай.
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