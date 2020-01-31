"Бомбежками, танками и авиацией": Цимбалюк раскрыл мечту Путина о возрождении СССР

Желая возобновить СССР, власть России может пойти на признание его распада в 1991 году незаконным. Это откроет Кремлю путь для большой войны на территориях стран, которые он ранее контролировал.

Такой прогноз озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на YouTube и даже предположил, на какие шаги пойдет президент страны-агрессора Владимир Путин для достижения своей цели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин и СССР рolitonline.ru

"Если какой-нибудь районный суд Российской Федерации примет решение о том, что распад СССР был незаконным, то это, по сути, – юридическое обоснование для того, чтобы отмотать назад. А сделать это можно только одним способом – бомбежек и артиллерийских ударов. Примерно так, как на Донбассе", – предупредил он.

"Путин нас учил, что сначала Россия начинает "симпатизировать", а потом – танки и артиллерия. Но, если все вернуть, как было до 1991 года, то, очевидно, – авиация и современные ракеты "Калибр". И не только, их много. И Владимир Владимирович время от времени о них рассказывает", – добавил Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Цимбалюк сделал вывод, что заявление Путина о том, что изменения в конституцию РФ должны закрепить ее превосходство над международными договорами, свидетельствует о его амбициях возродить СССР.

Журналистка Янина Соколова также считает, что Путин не откажется от своего плана по возрождению СССР. По ее мнению, для этого ему необходимо оккупировать не только Донбасс и Крым, но и южные, восточные регионы Украины, а также Беларусь.

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