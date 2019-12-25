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25 декабря • обновлено в 04:32
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"Наездил на бан в Украину": Цимбалюк потроллил Путина за показуху с Крымским мостом

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Журналист Роман Цимбалюк тонко подколол президента России Владимира Путина за визит в оккупированный Крым на открытие железнодорожной ветки Крымского моста.

В своем видеоблоге на YouTube украинец отметил, что глава страны-агрессора заработал себе статус невъездного в Украину за незаконное посещение чужой территории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин и Цимбалюк

Путин и Цимбалюк

"Что же это получается? Что Владимир Владимирович очередной раз наездил на бан в свободную Украину? Потому что у нас по закону прописано, что те, кто посещает оккупированные территории, не могут беспрепятственно приехать на какой-нибудь саммит, например, в Киев. Или встречу в Киев. И получается, что руководству Украины с руководством России можно общаться только на нейтральной территории – то Париж, то Берлин", – подшутил над оккупантом Цимбалюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Цимбалюк устроил яркий баттл с президентом России Владимиром Путиным на его ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Он пошутил об украинских танках на Кубани и спросил, когда Кремль распустит оккупационные администрации в террористических "Л/ДНР".

  • Позже Цимбалюк продолжил публичную перепалку с Путиным после его пресс-конференции в сети. Журналист опроверг утверждение лидера страны-агрессора о том, что ВСУ якобы используют исключительно советскую бронетехнику.

  • Подводя итоги пресс-конференции Путина, Цимбалюк сделал вывод, что президент РФ дал понять, что не собирается уходить с Донбасса, как и оставлять пост главы страны в 2024 году.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Хо Хол
Хо Хол
Ну все, теперь затроленный Путин спать нормально не сможет, будет переживать. Нельзя же троллить настолько жестоко.
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Человек с лицом жёстко выeбaннoгo ocла пытается "тонко" острить, но юмор-то все-равно получается ослиный.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А что путину делать в дыре под названием шароварня?) он туда и не собирался)
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