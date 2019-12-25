"Наездил на бан в Украину": Цимбалюк потроллил Путина за показуху с Крымским мостом

Журналист Роман Цимбалюк тонко подколол президента России Владимира Путина за визит в оккупированный Крым на открытие железнодорожной ветки Крымского моста.

В своем видеоблоге на YouTube украинец отметил, что глава страны-агрессора заработал себе статус невъездного в Украину за незаконное посещение чужой территории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Путин и Цимбалюк

"Что же это получается? Что Владимир Владимирович очередной раз наездил на бан в свободную Украину? Потому что у нас по закону прописано, что те, кто посещает оккупированные территории, не могут беспрепятственно приехать на какой-нибудь саммит, например, в Киев. Или встречу в Киев. И получается, что руководству Украины с руководством России можно общаться только на нейтральной территории – то Париж, то Берлин", – подшутил над оккупантом Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Цимбалюк устроил яркий баттл с президентом России Владимиром Путиным на его ежегодной пресс-конференции 19 декабря. Он пошутил об украинских танках на Кубани и спросил, когда Кремль распустит оккупационные администрации в террористических "Л/ДНР".

Позже Цимбалюк продолжил публичную перепалку с Путиным после его пресс-конференции в сети. Журналист опроверг утверждение лидера страны-агрессора о том, что ВСУ якобы используют исключительно советскую бронетехнику.

Подводя итоги пресс-конференции Путина, Цимбалюк сделал вывод, что президент РФ дал понять, что не собирается уходить с Донбасса, как и оставлять пост главы страны в 2024 году.

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