"Живут в самой глубокой ж..." Цимбалюк объяснил циничную идею "ДНР"

Несмотря на то, что Россия пытается вынудить Украину признать террористические "Л/ДНР" через Минские соглашения, сама страна-агрессор прекрасно понимает, что они – обычная пропагандистская фикция. За ней скрываются нищета и страдания миллионов людей.

Такую позицию в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу, до конца).

"Эти товарищи хотят, чтобы мы согласились и воспринимали Минские договоренности как легализацию бандитских "республик", которые создала Российская Федерация на территории востока Украины. Жители Донецка шутят, мол, Кремль придумал "ДНР", чтобы жители "ДНР" не чувствовали, что они живут в самой глубокой ж..." – говорит он.

Разруха в "ДНР" "Аргумент"

"Но, тем не менее, Кремль, российская администрация всячески старается сохранить так называемые "республики". И это при том, что по большому счету эта конструкция приводит к страданию украинцев, в основном русскоязычных, которые там проживают", – подчеркнул Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк считает, что на переговорах "нормандской четверки" Кремль может пойти на встречу президенту Украины Владимиру Зеленскому только в двух вопросах – обмен пленными и разведение войск. Однако он ни за что не согласится выводить свои войска с Донбасса для проведения там выборов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!