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"Цели поражены!" ВСУ "разгромили" атакующего врага на Донбассе. Мощное видео

2.2тЧитать материал на украинском

На одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактические учения с боевой стрельбой.

Тренировки с подразделениями, привлеченными к учениям, провел лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-центр ООС.

"Во время тактических учений войска отработали целый ряд задач, среди которых, в частности, было взаимодействие между подразделениями различных родов войск Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также отработка порядка действий в случае угрозы локальных наступательных операций врага, в том числе – и восстановления утраченного положения", – сказана в сообщении.

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"Цели поражены!" ВСУ "разгромили" атакующего врага на Донбассе. Мощное видео

Все поставленные задачи подразделения, которые привлекались к учениям, выполнили, показав высокий боевую выучку и готовность к любым вариантам действий противника, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Приятно! Украинская армия ярко пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кожедуб Руслан, Что же не пердолит российскую армию в стратегически важном Крыму? Проспись иди
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Есть интернет мем: ожидание и реальность. Так и тут, в реале заблёванный воин ВСУ разлетающийся на куски от украинской разработки Молот
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А, так вот откуда ваш штирлиц берет ролики на которых ВСУ якобы мощно взрывает укрепления ополченцев)
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