"Цели поражены!" ВСУ "разгромили" атакующего врага на Донбассе. Мощное видео

На одном из полигонов в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли тактические учения с боевой стрельбой.

Тренировки с подразделениями, привлеченными к учениям, провел лично командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает пресс-центр ООС.

"Во время тактических учений войска отработали целый ряд задач, среди которых, в частности, было взаимодействие между подразделениями различных родов войск Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины, а также отработка порядка действий в случае угрозы локальных наступательных операций врага, в том числе – и восстановления утраченного положения", – сказана в сообщении.

Все поставленные задачи подразделения, которые привлекались к учениям, выполнили, показав высокий боевую выучку и готовность к любым вариантам действий противника, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 29 марта обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась.

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