Труп выкинули в лесу: в Польше трагически умер украинец

В Польше умер заробитчанин Василий Черней, которому стало плохо прямо на рабочем месте. Владелица фирмы не вызвала врачей украинцу, а после вывезла труп в лес.

Как говорится в сюжете ТСН, 36-летний мужчина из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль.

Польская прокуратура установила, что украинец умер на предприятии. При этом хозяйка фирмы запретила вызывать врачей, приказав всем рабочим идти домой. Помочь избавиться от тела ей помог второй украинец, который также нелегально работал на производстве.

"Суд получил обвинительный акт против пани Гражины. Она обвиняется в неоказании помощи 12 июня украинскому гражданину Василию Чернею, который работал на ее предприятии. Другой гражданин Украины также среди обвиняемых. Ему вменяют препятствование правосудию и покрывание преступления", – рассказал представитель прокуратуры Михал Сметковский.

Василий Черней Скриншот

После задержания мужчина сразу признался в содеянном и заявил, что действовал под давлением. Прокуроры полагают, что наказание ему могут смягчить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше найден мертвым украинец Иван Шпачук, с которым родственники потеряли связь еще в середине лета.

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