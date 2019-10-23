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23 октября • обновлено в 10:16
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Труп выкинули в лесу: в Польше трагически умер украинец

1.9т Читать материал на украинском

В Польше умер заробитчанин Василий Черней, которому стало плохо прямо на рабочем месте. Владелица фирмы не вызвала врачей украинцу, а после вывезла труп в лес.

Как говорится в сюжете ТСН, 36-летний мужчина из Прикарпатья работал на предприятии по производству гробов близ города Новый Томышль.

Польская прокуратура установила, что украинец умер на предприятии. При этом хозяйка фирмы запретила вызывать врачей, приказав всем рабочим идти домой. Помочь избавиться от тела ей помог второй украинец, который также нелегально работал на производстве.

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"Суд получил обвинительный акт против пани Гражины. Она обвиняется в неоказании помощи 12 июня украинскому гражданину Василию Чернею, который работал на ее предприятии. Другой гражданин Украины также среди обвиняемых. Ему вменяют препятствование правосудию и покрывание преступления", – рассказал представитель прокуратуры Михал Сметковский.

Василий Черней

Василий Черней

Скриншот

После задержания мужчина сразу признался в содеянном и заявил, что действовал под давлением. Прокуроры полагают, что наказание ему могут смягчить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше найден мертвым украинец Иван Шпачук, с которым родственники потеряли связь еще в середине лета.

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Место
Польша
Теги
заробитчане смерть
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Родионов Александр
Родионов Александр
не, ну а чо... "остаточно прощевай" и Укр0ина почала превращаться в своё первобытное привычное состояние xoлoпов и панов из великой Ржечи посполитой :-) як там воны своих xoлопив зараз та знову кличут? "kurwa ukrainska" чи "дикуны зи степи"? :-) кушайте евроЫнтыграцию- не обляпайтесь, бывшие молодшие братья, але зараз вороги русичам-великороссам!
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Mega Death
Mega Death
Как собаку
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