Труп оставили прямо на пляже: на популярном украинском курорте произошло смертельное ЧП. Фото

В популярном курортном поселке Кирилловка Запорожской области из моря достали тело мужчины, который погиб при неизвестных обстоятельствах.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

При этом труп оставили прямо на пляже, где в это время находилось много отдыхающих. Очевидцы продолжили спокойно загорать, не обращая внимания на происходящее.

Место ЧП

По данным издания, ЧП произошло в районе базы отдыха "Бригантина 2", и это уже третий смертельный случай за сезон.

Кирилловка From-UA

Стоит отметить, что в последнее время скандальная Кирилловка остается в центре новостей. Недавно OBOZREVATEL пожаловались на то, что город рискует оказаться на грани экологической катастрофы.

В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

В итоге экологические проблемы не решены по сей день, о чем неоднократно сообщали в СМИ. Как результат, по данному факту ГУ Национальной полиции в Запорожской области в июле нынешнего года открыло уголовное производство по ст. 243 Уголовного кодекса Украины (загрязнение моря).

Кроме того, в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Сельский голова Кирилловки Иван Малеев

Несмотря на огромное количество отдыхающих (только в 2018 году в Кирилловку приехало 1,5 млн туристов) у населенного пункта – масса проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации, стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море.

Читайте также эксклюзив OBOZREVATEL о ситуации в Кирилловке: "На грани катастрофы: что творится на популярном курорте Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кирилловке в бассейне рядом с водной горкой утонул 3-летний ребенок.

На курорте также произошла стрельба. Представители кавказской национальности устроили в Кирилловке вооруженные разборки, в результате чего один человек погиб.

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