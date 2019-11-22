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22 ноября • обновлено в 23:00
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"Это блеф!" В эфире разнесли обещания Трубы голодающему адвокату семей Небесной Сотни

1.1т
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Адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку якобы из-за того, что дела Майдана были переданы под ответственность директора ГБР Романа Трубы.

Такое мнение депутат от партии "Голос" Александра Устинова высказала в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября.

"Потому что этот человек, который стоит сейчас перед вами, в свое время открывал уголовные производства против майдановцев... Очень тяжело передавать дела Майдана в руки этого человека", – заявила она о руководителе Государственного бюро Расследований.

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"Сейчас, когда этот человек стоит перед вами и говорит "мы готовы принять все эти дела", это блеф!" – добавила депутат.

Она также заявила, что Рада 15 ноября проголосовала за то, чтобы Трубу уволили с должности. В понедельник, 25 ноября, появились уголовные дела против пятого президента Украины Петра Порошенко, что Устинова назвала странным.

Труба в ответ на обвинения заявил, что именно за то время, пока он работает в ГБР, были сообщены подозрения причастным к преступлениям против Революции Достоинства, проводились важные допросы и т.п.

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Александра Устинова и Роман Труба

Александра Устинова и Роман Труба

Коллаж

Во время выступления Труба также рассказал, что всего есть 114 дел по Мадану, 50-60 из которых будут получены его ведомством, а остальные будут подследственны полиции, НАБУ и СБУ.

ГБР, по его словам, будет работать над делами одновременно и систематически. Старые следователи, которые вели дела ранее, будут и далее участвовать в процессе.

"Я поддерживаю полностью позицию, что следователи из ГПУ должны перейти работать в ГБР, продолжить расследовать эти уголовные производства и поставить в них окончательную точку", – сказал Труба .

В связи с этим бюро создало спецподразделение, в котором уже на данный момент работают следователи Генеральной прокуратуры.

Он добавил, что ожидает на утверждение необходимой правки Верховной Радой в ближайшее время.

Предлагаем посмотреть трансляцию шоу:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Свобода слова Савика Шустера Евромайдан
Персоны
Євгенія Закревська Роман Труба Александра Устинова Савик Шустер
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Майдан голодовка Революция Достоинства Партия Вакарчука "Голос"
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