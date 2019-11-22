"Это блеф!" В эфире разнесли обещания Трубы голодающему адвокату семей Небесной Сотни

Адвокат родственников Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку якобы из-за того, что дела Майдана были переданы под ответственность директора ГБР Романа Трубы.

Такое мнение депутат от партии "Голос" Александра Устинова высказала в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера" в пятницу, 22 ноября.

"Потому что этот человек, который стоит сейчас перед вами, в свое время открывал уголовные производства против майдановцев... Очень тяжело передавать дела Майдана в руки этого человека", – заявила она о руководителе Государственного бюро Расследований.

"Сейчас, когда этот человек стоит перед вами и говорит "мы готовы принять все эти дела", это блеф!" – добавила депутат.

Она также заявила, что Рада 15 ноября проголосовала за то, чтобы Трубу уволили с должности. В понедельник, 25 ноября, появились уголовные дела против пятого президента Украины Петра Порошенко, что Устинова назвала странным.

Труба в ответ на обвинения заявил, что именно за то время, пока он работает в ГБР, были сообщены подозрения причастным к преступлениям против Революции Достоинства, проводились важные допросы и т.п.

Александра Устинова и Роман Труба Коллаж

Во время выступления Труба также рассказал, что всего есть 114 дел по Мадану, 50-60 из которых будут получены его ведомством, а остальные будут подследственны полиции, НАБУ и СБУ.

ГБР, по его словам, будет работать над делами одновременно и систематически. Старые следователи, которые вели дела ранее, будут и далее участвовать в процессе.

"Я поддерживаю полностью позицию, что следователи из ГПУ должны перейти работать в ГБР, продолжить расследовать эти уголовные производства и поставить в них окончательную точку", – сказал Труба .

В связи с этим бюро создало спецподразделение, в котором уже на данный момент работают следователи Генеральной прокуратуры.

Он добавил, что ожидает на утверждение необходимой правки Верховной Радой в ближайшее время.

Предлагаем посмотреть трансляцию шоу:

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

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