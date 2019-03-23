Трижды стрелял снайпер: на Донбассе во время задания погиб медик ОС

На Донбассе во время выполнения задания погиб военный медик Владимир Маркевич.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба 24 ОМБр им. короля Данила. Он был старшим боевым медиком и пребывал на наблюдательном посту переднего края линии разграничения в районе Новомихайловки.
Мужчина находился на наиболее опасном участке, потому что в любой момент военнослужащим могла понадобиться его помощь.
Владимир Маркевич
В Маркевича трижды выстрелил вражеский снайпер со снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль стала смертельной для медика, поскольку пробила защитную стенку укрытия и ранила мужчину.
Маркевич родился 5 февраля 1971 года и жил во Львовской области в населенном пункте Роздол. Спасать бойцов в районе ООС он пошел в апреле 2018 года.
Без отца остался его 22-летний сын Кирилл.
Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС на Донбассе 21 марта погиб один украинский военнослужащий, еще один был серьезно ранен противником.
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