Третья сила разобралась: озвучены крупные потери "Л/ДНР" на Светлодарской дуге

Террористы на Светлодарской дуге понесли за последние полтора месяца большие потери.

Как сообщил известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook, украинские военные фиксируют всю информацию о их агрессии на Донбассе.

"Я же Вам обещал хорошие новости. Читайте и гордитесь нашими героями. Мы немного отвлеклись из-за нового нашего проекта для армии от зоны ответственности 54-й бригады на Светлодарской дуге, а там что-то вообще тоскливо обд*оченцам приходится последнее время. Все их постоянные и каждодневные провокации, и обстрелы наших позиций из запрещенного вооружения - выходят только большими потерями живой силы и техники", – отметил он.

По словам Мысягина, вся информация фиксируется. В частности, откуда по позициям ВСУ происходят минометные обстрелы, в каких закрытых-скрытых позициях находится БМП противника, в какое время и куда грузовики подвозят боекомплекты и живую силу, с каких опорных пунктов ведётся пулеметный и гранатометный обстрел.

"А потом неожиданно появляется "Третья сила" и вместе с ней приходит кара небесная. Математика ведь вещь упрямая и от цифр потерь никуда не уйти. А цифры за последние полтора месяца для противника выходят очень плачевные", – подчеркнул волонтер.

Так, террористы потеряли на Светлодарской дуге:

Полностью уничтожены БМП — 2 шт;

Надолго выведены из строя ( решето ) БМП — 2 шт;

Полностью уничтожены грузовики УРАЛ — 2 шт;

Полностью уничтожен МТ-ЛБ ( военный тягач ) — 1 шт;

Передовая позиция "Фурункул" — уничтожена и требует восстановления;

Живая сила — десятки погибших и раненых.

"Цифры потерь врага не могут не радовать. Это говорит о том, что мы умеем хорошо и точно работать в ответ. Враг на Светлодарской дуге несет большие потери. Вот поэтому, мы все вместе: Государство делает свое, западные партнеры свое, а волонтеры и небезразличные люди свое - все это делает нашу армию еще агрессивней и современней. Просто верьте в нашу армию и немного ей помогайте", – резюмировал волонтер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее террористы активизировали провокации на Донбассе, из-за чего пострадали украинские военные.