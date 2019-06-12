"Третья сила" на Донбассе разнесла блиндаж террористов: момент попал на видео

Украинские защитники на Донбассе уничтожили блиндаж оккупантов. В результате враг потерял два человека убитыми и еще двоих ранеными.

Зрелищное видео подрыва позиции боевиков опубликовал на своей странице в Facebook украинский военный, участник ООС Александр Гром (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря на реваншистские лозунги о немедленной капитуляции перед балалайными войсками, наша "третья сила" продолжает работу по комплектованию знаменитой бригады свежим фаршем. В результате четкой работы зафиксировано попадание в блиндаж оккупантов. Двое "орков" отправились на бесплатный концерт Кобзона, а еще двое пополнили ряды тех, кто в московских переходах будет клянчить рубль на хлебушек. Слава воинам Объединенных сил!" – написал он.

В комментариях под видео украинцы благодарят военных за защиту Родины и восторгаются точностью их работы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

бойцам 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

Пресс-офицер 24 бригады ВСУ Назар Ильницкий рассказал, что план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования.

Теперь гражданское население находится гораздо дальше от линии соприкосновения, а украинские защитники с новых позиций могут лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

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