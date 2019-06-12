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"Третья сила" на Донбассе разнесла блиндаж террористов: момент попал на видео

4.5тЧитать материал на украинском

Украинские защитники на Донбассе уничтожили блиндаж оккупантов. В результате враг потерял два человека убитыми и еще двоих ранеными.

Зрелищное видео подрыва позиции боевиков опубликовал на своей странице в Facebook украинский военный, участник ООС Александр Гром (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несмотря на реваншистские лозунги о немедленной капитуляции перед балалайными войсками, наша "третья сила" продолжает работу по комплектованию знаменитой бригады свежим фаршем. В результате четкой работы зафиксировано попадание в блиндаж оккупантов. Двое "орков" отправились на бесплатный концерт Кобзона, а еще двое пополнили ряды тех, кто в московских переходах будет клянчить рубль на хлебушек. Слава воинам Объединенных сил!" – написал он.

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В комментариях под видео украинцы благодарят военных за защиту Родины и восторгаются точностью их работы.

"Третья сила" на Донбассе разнесла блиндаж террористов: момент попал на видео

"Третья сила" на Донбассе разнесла блиндаж террористов: момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • бойцам 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Данила удалось занять новые позиции в Марьинке. Теперь до временно оккупированного Донецка им осталась буквально сотня метров.

  • Пресс-офицер 24 бригады ВСУ Назар Ильницкий рассказал, что план этой успешной операции давно готовился при участии высшего командования.

  • Теперь гражданское население находится гораздо дальше от линии соприкосновения, а украинские защитники с новых позиций могут лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Обозреватель(аля Гудкова) вы хоть проверяйте то что вам подсовывают..ну нельзя ведь такую лажу народу на обзор)))Это несеръёзно
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сидоров Андрей, Не бзди, ватник. Тому ватодятлу намного хуже, но ты следующий ;)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно...Я это видео смотрю уже в тритий раз...Примерно года два назад...Неделю назад...и ...сегодня...Мастера...Снаряд в одну дырку всё время попадает с точностью до миллиметра))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сидоров Андрей, этот твой ватный высер - совсем ни о чем..
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