Требует расследовать дела Майдана: появились подробности голодовки Закревской

Адвокат родственников героев Небесной Сотни Евгения Закревская уже пять дней голодает из-за остановки расследований дел Майдана.
В Facebook блогер Антон Ходза опубликовал фото полдника адвоката – Закревская лишь пьет воду.
"Голодает, потому что это едва ли не единственная возможность, которая осталась, чтобы привлечь внимание общества и власти к делам Майдана", – написал он.
"Ее требование: внеочередное заседание Верховной Рады и принятия закона о ГБР с учетом поправки, которая разблокирует расследования дел Майдана", – напомнил Ходза.
Евгения Закревская
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".
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