Главная Новости
25 ноября • обновлено в 23:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Требует расследовать дела Майдана: появились подробности голодовки Закревской

Читать материал на украинском

Адвокат родственников героев Небесной Сотни Евгения Закревская уже пять дней голодает из-за остановки расследований дел Майдана.

В Facebook блогер Антон Ходза опубликовал фото полдника адвоката – Закревская лишь пьет воду.

"Голодает, потому что это едва ли не единственная возможность, которая осталась, чтобы привлечь внимание общества и власти к делам Майдана", – написал он.

Новости
"Это блеф!" В эфире разнесли обещания Трубы голодающему адвокату семей Небесной Сотни

"Ее требование: внеочередное заседание Верховной Рады и принятия закона о ГБР с учетом поправки, которая разблокирует расследования дел Майдана", – напомнил Ходза.

Евгения Закревская

Евгения Закревская

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что дела Евромайдана до сих пор до конца не расследованы из-за неэффективности следователей. При этом он заверил, что эти дела не будут "похоронены".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Расстрелы на Майдане" на OBOZREVATEL.

Тема
Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги