"Убили" за два года: на Харьковщине разоблачили миллионную аферу с ремонтом дороги

Одесское предприятие "Автомагистраль-Юг" отремонтирует за 204,16 млн грн трассу "Мерефа-Лозовая" на Харьковщине, которую за два года буквально размыло дождями.

Примечательно, что в 2017 году ее отстроила фирма "Даф-С" ("Дороги Украины") за 189 млн грн, пообещав гарантию минимум на 8 лет. Однако дорога уже пришла в негодность. Об этом идет речь в материале, опубликованном на портале "Наші гроші".

"Автомагистраль-Юг" в мае 2019 года выиграла тендер на основной проект стоимостью 1,49 млрд грн. Предприятие обязалось привести трассу в полный порядок до конца 2020 года. Однако возникла проблема – покрытие некоторых участков испортилось из-за дождей и движения грузовиков.

Трасса "Мерефа-Лозовая": всплыла афера с ремонтом xn--80aafeg3bveo.dp.ua

Не желая отвечать за действия предыдущих подрядчиков компания уведомила заказчика о необходимости дополнительных работ.

Отметим, 9 декабря 2019 Харьковская САД разорвала соглашение с "Дорогами Украины". В дополнительном соглашении указано, что разрыв соглашения не касается гарантийных обязательств фирмы и ей уже было перечислено 176 млн грн.

В "Укравтодоре" решили нанять новую компанию за новые деньги вместо того, чтобы требовать выполнения гарантийных обязательств от "Дорог Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет должны появиться качественные дороги.

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