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23 октября • обновлено в 11:48
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Трагически погиб снайпер "Донбасса": фото героя

3.2т Читать материал на украинском

Ветеран АТО, воин Нацгвардии и снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко внезапно скончался 21 октября. У него оторвался тромб.

Слова скорби побратимы воина пишут на его странице в Facebook. Сообщается, что трагедия произошла на тренировке по подготовке к Марафону морской пехоты США.

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"Дмитрий Фесенко ушел добровольцем на войну и в течение 3 лет участвовал в боевых действиях по всей линии фронта. В 2015 году был ранен в результате подрыва на растяжке. Позже у него диагностировали миеломой (рак костного мозга)", – сообщил Сергей Сердюк.

В среду, 23 октября, его должны похоронить в Полтаве.

Дмитрий Фесенко трагически погиб

Дмитрий Фесенко трагически погиб

ФБ Фесенко

Дмитрий Фесенко трагически погиб

Дмитрий Фесенко трагически погиб

ФБ Фесенко

Дмитрий Фесенко трагически погиб

Дмитрий Фесенко трагически погиб

ФБ Фесенко

Как сообщал OBOZREVATEL,

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Дудко Олег
Дудко Олег
Бог есть, если у подонков не хватает сил себе в башку стрельнуть, как Тымчук или Волошин, то Он сам решает.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
А нас то за шо?!
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день по 2-3 штуки дохнет АТОшной мрази.
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