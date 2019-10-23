Трагически погиб снайпер "Донбасса": фото героя

Ветеран АТО, воин Нацгвардии и снайпер батальона "Донбасс" Дмитрий Фесенко внезапно скончался 21 октября. У него оторвался тромб.

Слова скорби побратимы воина пишут на его странице в Facebook. Сообщается, что трагедия произошла на тренировке по подготовке к Марафону морской пехоты США.

"Дмитрий Фесенко ушел добровольцем на войну и в течение 3 лет участвовал в боевых действиях по всей линии фронта. В 2015 году был ранен в результате подрыва на растяжке. Позже у него диагностировали миеломой (рак костного мозга)", – сообщил Сергей Сердюк.

В среду, 23 октября, его должны похоронить в Полтаве.

Дмитрий Фесенко трагически погиб ФБ Фесенко

Дмитрий Фесенко трагически погиб ФБ Фесенко

Дмитрий Фесенко трагически погиб ФБ Фесенко

Как сообщал OBOZREVATEL,

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!