Трагическая потеря побратима: стало известно о смерти бойца "Азова". Фото

В сети сообщили о трагической и преждевременной гибели бойца полка Национальной гвардии Украины "Азов" Максима Трикоза.

О смерти собрата по кличке "Войдан" оповестили на официальном сайте полка. Отмечается, что он вступил в него 1 сентября 2015 года в качестве волонтера-инструктора.

"Войдан" считал "Азов" одним из самых боеспособных подразделений, поэтому решил присоединиться к его рядам", – говорится в обращении.

В полку "Азов" сообщили о смерти побратима

По словам военных, Максим Трикоз знался на холодном оружии и других видах вооружения, зарекомендовал себя ответственным и дисциплинированным, всегда имел профессиональный подход к любому делу.

"Если "Войдан" брался за что-то, то всегда доводил начатое до конца. Как человек, был харизматичным, культурным и высокоинтеллектуальным, спокойным, корректно решал конфликтные ситуации", – отметили они.

Максим Трикоз (Войдан) azov.org.ua

При этом, вспоминают в полку, свободное время их побратим любил проводить за чтением или занятиями спортом, а в отпусках предпочитал культурный отдых и путешествия по Украине.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким "Войдана" и скорбим по поводу этой утраты. Вечная память!" – подчеркнули в "Азове".

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в четверг, 16 января, террористы "Л/ДНР" 9 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.

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