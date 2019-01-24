Трагическая гибель студентки на Житомирщине: выяснился скандальный нюанс

Перевозчик, водитель автобуса которого высадил из машины в 20-градусный мороз Ирину Дворецкую, оказался в центре скандала после трагической гибели девушки на Житомирщине.

Как сообщил местный активист "Стоп Коррупции" Александр Игнатьев, ООО является монополистом на рынке пассажирских перевозок. Именно поэтому водитель смог позволить себе высадить девушку среди дороги, передает местное издание "Новоград і Час".

Ирина оказалась на остановке в сильный мороз буквально в двух километрах от села Перга.

"Неоднократно жителями Олевского ОТГ поднимался вопрос захода других перевозчиков, однако власти продвигают только одну компанию-монополиста. Нет конкуренции и водители могут позволить себе высадить человека. Я предполагаю, что это неоднократный случай. Кроме того, я уже молчу о том, что они не следят за чистотой, а автобусы обычно переполнены", — сообщил Игнатьев.

Ирина Дворецкая Олевськ.zt.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21-летняя девушка погибла от переохлаждения внутренних органов после того, как ее высадили из маршрутки между населенными пунктами. Ирина ехала в Олевск в больницу к матери, однако позже выяснилось, что ей не хватает денег, чтобы рассчитаться за проезд.

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