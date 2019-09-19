Трагедия в "Токио Стар": назван новый виновник смертельного пожара в отеле

Главному инженеру отеля "Токио-Стар" в Одессе, где во время пожара погибли 9 человек, сообщили о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области. Как отметили правоохранители, с 2009 года этот гражданин фактически отвечал за исправность систем и подбор для работы лиц, которые должны были ремонтировать сантехническое и электрическое оборудование, а также руководил работой этих лиц.

При этом в июле 2019 года в отеле неоднократно срабатывали автоматы защиты электрооборудования, однако меры для установления причин неполадок и их устранения приняты не были.

Вместе со старшим администратором главный инженер фактически отвечал за соблюдение пожарной безопасности в гостинице. В своей деятельности указанные лица подчинялись непосредственно владельцам заведения.

Прокуратура указывает, что согласно информации из проверок органов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, хозяйственная деятельность заведения годами велась с существенными нарушениями пожарной безопасности, и в 2012 году из-за этого работа отеля была остановлена.

В течение 2013-2018 годов, чтобы помешать проверкам контролирующих органов и пресечению незаконной деятельности гостиницы, владельцами осуществлен ряд сделок с целью обеспечения деятельности этого заведения под видом новых субъектов хозяйствования.

Отметим, главный инженер отеля подозревается по ч. 2 ст. 270 УК Украины. Данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Трагедия в "Токио Стар" Коллаж

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