Трагедия в Харькове: водитель на тротуаре сбил коляску с младенцем

В Харькове 14 июля автомобиль сбил на тротуаре коляску с 5-месячным ребенком. От полученных травм он погиб.

От удара машиной малыша выбросило из коляски. Его 20-летняя мать в ДТП не пострадала, но от волнения потеряла сознание, сообщили на странице полиции Харьковской области в Facebook. Смертельное ЧП произошло около 18:00 на проспекте Гагарина.

"Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на тротуар. Он задел коляску, в которой находился младенец. От удара ребенка выбросило из нее", ― сообщили правоохранители.

facebook.com/police.kharkov

facebook.com/police.kharkov

Как писал OBOZREVATEL, обвиняемая в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева заявила о резком ухудшении здоровья.