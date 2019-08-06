Трагедия с ВСУ под Мариуполем: появились подробности подлой атаки "ДНР"

Террористы "Л/ДНР" использовали для атаки украинских защитников, в результате которой погибли четыре воина ВСУ, специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.

Подробностями трагедии поделился командир отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В 10:30 поступило сообщение о нарушении противником около Павлополя условий прекращения огня и зафиксировано было, по словам наблюдателя, взрыв СПГ-9 или мины 82-го калибра. После уточнения информации, когда он продвинулся вплотную к месту взрыва, он обнаружил там четырех военнослужащих, которые от минно-взрывных травм признаков жизни не подавали", – рассказал командир.

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По словам Гнатова, была организована эвакуация личного состава и усилено наблюдение.

"На месте подрыва обнаружено воронку, характерную для разрыва артиллерийского боеприпаса, но звуковые характеристики показывают, что, скорее всего,мина была переоборудована таким образом, чтобы ее запуск осуществлялся без использования миномета", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины отреагировал на трагедию с украинскими военными и призвал страны нормандского формата к срочным переговорам из-за срыва перемирия боевиками.

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