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Трагедия с ВСУ под Мариуполем: появились подробности подлой атаки "ДНР"

1.4т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" использовали для атаки украинских защитников, в результате которой погибли четыре воина ВСУ, специально приспособленную мину, которую запустили без задействования миномета.

Подробностями трагедии поделился командир отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрей Гнатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В 10:30 поступило сообщение о нарушении противником около Павлополя условий прекращения огня и зафиксировано было, по словам наблюдателя, взрыв СПГ-9 или мины 82-го калибра. После уточнения информации, когда он продвинулся вплотную к месту взрыва, он обнаружил там четырех военнослужащих, которые от минно-взрывных травм признаков жизни не подавали", – рассказал командир.

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По словам Гнатова, была организована эвакуация личного состава и усилено наблюдение.

"На месте подрыва обнаружено воронку, характерную для разрыва артиллерийского боеприпаса, но звуковые характеристики показывают, что, скорее всего,мина была переоборудована таким образом, чтобы ее запуск осуществлялся без использования миномета", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины отреагировал на трагедию с украинскими военными и призвал страны нормандского формата к срочным переговорам из-за срыва перемирия боевиками.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса ВСУ ООС
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CARGO 100
CARGO 100
"... мина была переоборудована таким образом, чтобы ее запуск осуществлялся без использования миномета" Клоуны, вы шо, уже и свои секретные рогатки для мин переоборудованных "сепарам" продали?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
CARGO 100, Вчера была секретная переброска из РФ на неподконтрольную территорию метателей ядра
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Serov Oleg
Serov Oleg
российский толкатель ядра закинул
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
зачем повторять, в 12:35 уже писали про 4-х террористов.
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