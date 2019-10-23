Трагедия с МН17 на Донбассе: стало известно о новых подозреваемых

В деле о крушении малазийского рейса МН17 в 2014 году на Донбассе могут появиться новые подозреваемые.
Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов "Укринформу". Пока же продолжается активная подготовка к суду.
По словам Ченцова, о новых подозреваемых могут заявить после начала судебного процесса.
"До принятия судом окончательного решения никто не может быть признан виновным. Конечно, уже объявлено несколько лиц, в отношении которых предъявлены обвинения, возможно, еще будут дополнительные лица, но я бы набрался терпения и дождался результатов судебных слушаний", – подчеркнул он.
Посол подчеркнул, что Нидерланды внесли некоторые коррективы в свое законодательство, чтобы судебный процесс оказался возможным.
"Они касались, например, такого вопроса, как допрос свидетеля путем видеоконференции. Как известно, граждане Украины не могут быть выданы Нидерландам согласно Конституции Украины", – отметил он.
"В случае, если есть необходимость допроса такого лица, в том числе в рамках судебного процесса, то такая возможность будет обеспечена. Что касается вопроса языка процесса, это была инициатива нидерландской стороны, чтобы английский язык использовался, потому, что за процессом будут следить родственники погибших не только из Нидерландов, но и из других стран", – рассказал Ченцов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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