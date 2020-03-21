Торговля на крови? На Харьковщине прекратили военную контрабанду в Россию

На Харьковщине правоохранители выявили масштабную схему контрабанды в Россию товаров военного назначения, произведенных украинскими оборонными предприятиями. Задержанная партия товаров предназначалась для российской авиации. Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL сообщил Павел Верещагин.

На Харьковщине правоохранители выявили масштабную схему контрабанды в Россию товаров военного назначения

На Харьковщине правоохранители выявили масштабную схему контрабанды в Россию товаров военного назначения

"Сотрудниками отдела борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой БКОЗ УСБУ в Харьковской области в рамках уголовного производства по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 333 УК Украины, разоблачено и задокументировано масштабную схему поставок военной продукции отечественных оборонных предприятий в РФ", - написал Верещагин.

На Харьковщине правоохранители выявили масштабную схему контрабанды в Россию товаров военного назначения

На Харьковщине правоохранители выявили масштабную схему контрабанды в Россию товаров военного назначения

На Харьковщине правоохранители выявили масштабную схему контрабанды в Россию товаров военного назначения

По его словам, в ходе расследования правоохранители установили, что в схеме были задействованы более 20 человек, а также коммерческие структуры, расположенные в Украине, Польше, Латвии, РФ, часть из них - фиктивные. Кроме того, к преступной схеме причастны представители криминальных кругов, занимающихся контрабандной деятельностью.

На Харьковщине правоохранители выявили масштабную схему контрабанды в Россию товаров военного назначения

"В ходе спецоперации, сотрудниками 4 отдела ГО БКОЗ Харьковского Управления СБУ задержан один из активных участников преступной группы на территории Дергачевского района Харьковской области при попытке незаконного перемещения товаров военного назначения вне пунктов таможенного контроля. С внедорожника задержанного изъяты 11 электромагнитных устройств, используемых для комплектования российской авиационной техники, а также 64 инфракрасных патрона, предназначенных для защиты российских самолетов от управляемых ракет", - отметил Верещагин.

Всего в рамках уголовного производства 20 марта было проведено более 30 обысков по местам работы и проживания фигурантов дела, а также на местах хранения товаров военного назначения в Харьковской и Николаевской областях.

"Двум участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 201 УК Украины. Сейчас готовятся сообщения о подозрении другим участникам противоправной схемы", - резюмировал Верещагин.

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