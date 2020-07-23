Топ-чиновника 'Укроборонпрома' уличили в растрате 5 млн грн: в СБУ раскрыли детали

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила бывшего директора предприятия концерна "Укроборонпром", который нанес государству ущерб почти 5 миллионов гривен при выполнении государственного оборонного заказа.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что предприятие получило финансирование от Министерства обороны Украины на закупку у западных партнеров партии стрелкового вооружения. Но полученные средства руководитель госпредприятия не использовал по назначению – украинские военные не получили необходимое вооружение.

"Противоправные действия должностного лица привели к иску европейских партнеров о наложении штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта. Институт судебно-технических экспертиз СБУ официально подтвердил, что действия указанного должностного лица привели к убыткам указанному предприятию на сумму 5 млн гривен", – сказано в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы бывшего руководителя госпредприятия, во время которых получено дополнительные доказательства его противоправной деятельности.

Главному фигуранту дела сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем предложил ликвидировать государственный концерн в нынешнем виде и создать на его основе шесть корпораций различной специализации.