"Разгуливает по Киеву": волонтер поставил Сивохо на место из-за "воинствующего меньшинства"

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил: советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо имеет возможность "спокойно разгуливать по Киеву" благодаря "воинствующему меньшинству", против которого выступает.

"Что касается "воинствующего меньшинства", то я хочу напомнить, что именно благодаря этому меньшинству толстая задница Сивохо может спокойно разгуливать по Киеву. Он должен зарубить это на своем носу", – заявил волонтер в комментарии OBOZREVATEL.

Тука также заметил, что слова Сивохо о том, что "не следует испытывать степень терпения и миролюбия президента", фактически являются "достаточно прозрачным намеком" на то, что власть может прибегнуть к силовому разгону акций протеста.

"Хочу напомнить Сивохо о том, что с такой риторики начиналось то, чем закончил Янукович", – заявил волонтер

"Но я хочу напомнить Сивохо о том, что с такой риторики начиналось то, чем закончил Янукович", – заявил волонтер.

Вместе с тем он не стал прогнозировать, пойдет ли президент Украины Владимир Зеленский на подобный шаг. "Очевидно, что он подвержен различным векторам влияния – это видно по его позиции, по его политике. Но, насколько сильно он прислушивается к советам Сивохо, мне сказать трудно", – заметил Тука.

Как писал OBOZREVATEL, советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, что "воинствующее меньшинство" препятствует установления мира на Донбассе. "Поверьте, лучше не испытывать степень терпения и миролюбия президента, я давно его знаю", - предупредил он.

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