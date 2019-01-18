"Только аргументы силы": озвучен план освобождения узников Кремля

Пока Запад не введет дополнительные санкции в отношении России, президент РФ Владимир Путин не освободит захваченных украинских моряков и других узников Кремля.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу", комментируя ситуацию с заключенными украинцами.

"Задержаны не только моряки. Сотни украинцев находятся в плену России. Пока не введены те дополнительные санкции, которые были обещаны Западом в связи с этим актом агрессии, ситуация не сдвинется с мертвой точки. Москва понимает только аргументы силы", - отметил он.

По словам Пионтковского, Украина не может силовым путем освободить Крым и Донбасс, хотя в отличие от 2014 года у нее есть армия, которая способна не допустить дальнейшей агрессии.

Владимир Путин

"Но ни у кого же нет иллюзий, что украинская армия способна вести наступательные операции против второй по силе армии в мире. Поэтому окончательное решение вопроса агрессии России может произойти только политическим и экономическим путем давления всего мирового сообщества и падения российского режима. Пока Путин у власти, Украина не дождется ничего хорошего от Москвы", - уточнил он.

Политолог добавил, что Путин сейчас в таком состоянии, что не может отступить, потому что это будет его личным поражением.

"Учитывая потерю его популярности в народе, это вызовет фактически его отстранение от власти. У него цугцванговое положение: оставить такую ситуацию невозможно, потому что идет ухудшение позиций по всем направлениям, а пойти на эскалацию – значит, получить серьезный санкционный удар. Думаю, что в 2019 году мы увидим очень интересные события. Каким-то образом этот кризис, ставший внутрироссийским, должен разрешиться. Ведь и любое давление Запада имеет целью как-то повлиять на умы России – не военным же путем будут смещать руководство ядерного государства. Только сами русские могут это сделать", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пионтковский также заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в своих целях ставит уничтожить Украину как суверенное государство.

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