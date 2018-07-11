"Точно рухнет": росСМИ рассказали о проблемах с Крымским мостом

С момента открытия Крымского моста не прошло и двух месяцев, а на магистрали неожиданно было заблокировано движение, в итоге движение в обе стороны стояло около 20 минут, и за это время на трассе успела образоваться приличная пробка.

Как пишут "Дни.ру", в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства поспешили успокоить: ничего экстраординарного не случилось, закрытие было обусловлено проверкой деятельности эксплуатационных систем, а также экстренных служб.

"Движение, конечно, запустили, но осадочек у некоторых, что называется, остался. Взбудоражили общественность и снимки пустого, без единой машины, Крымского моста, которые выложил менее недели назад один из пользователей социальной сети Twitter", - говорится в материале.

Пост вызвал широкий отклик у аудитории, доказательством чему стали сотни комментариев, оставленных под статьей.

Также в комментариях были те, кто, с их слов, лично проехал по мосту.

Так, Лиона заявила, что побывала на трассе 6 июля. И эта поездка оставила у нее не самые приятные воспоминания: "Жуть. Все трясется и колышется, того и гляди, рухнет", – с ужасом вспоминает она.

По ее словам, зимой мост "точно снесет вместе с машинами".

"Ездить опасно", – резюмирует комментатор.

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