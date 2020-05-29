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29 мая • обновлено в 13:05
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Марина Петик
Марина Петик
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"У нас война на улице, понимаете?" Эксклюзивные подробности о масштабной перестрелке в Броварах

  • Рано утром 29 мая в жилом районе Броваров под Киевом произошла перестрелка

  • Полсотни титушек вели огонь в жилом квартале

  • Конфликт произошел между перевозчиками

4.4т
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В пятницу, 29 мая, в Броварах под Киевом произошла перестрелка: пассажирские перевозчики не поделили территорию. Как рассказали местные жители, конфликт в городе начался еще несколько дней назад.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Как все началось?

По словам горожан, еще 25-26 мая на остановке появились несколько титушек. Мужчины спортивного вида, в черной одежде настойчиво советовали пассажирам не садиться в проезжающие мимо маршрутки, а ехать только с местным перевозчиком.

Начало конфликта. Титушки несколько дней контролировали остановку

Начало конфликта. Титушки несколько дней контролировали остановку

Facebook "Мои Бровары"

Начало конфликта. Титушки несколько дней контролировали остановку

Начало конфликта. Титушки несколько дней контролировали остановку

Facebook "Мои Бровары"

"Понимаете, проезжающие бусики нас за 10-15 минут довозят до метро. А эта маршрутка едет полчаса, постоянно останавливается на остановках. Естественно, мы выбираем то, что быстрее. Видимо, из-за этого и произошел конфликт", – рассказывает жительница Броваров Наталья.

Многие пассажиры, которые рано утром 29 мая вышли на остановку, чтобы поехать на работу, увидели, как несколько десятков титушек в масках начали расстреливать бусик.

"Это ужас. Я как раз собиралась выходить, как услышала выстрелы. Подумала, петарды бросают. Глянула в окно, а там толпы этих парней в черном носятся с оружием и стреляют. Это какие-то 90-е к нам вернулись. Я спряталась в квартире и стала звонить дочке, которая живет неподалеку, чтобы они не подходили к окнам. Было очень страшно, потому что палили долго. И никакой полиции не было", – вспоминает Анна Петровна.

Титушки приехали на бусе и нескольких автомобилях

Титушки приехали на бусе и нескольких автомобилях

Скрин видео

Виктория, которая живет в районе Торгмаша (так называют эту местность в Броварах), также стала свидетелем ЧП.

"Уже несколько дней в районе остановки происходило что-то странное. Ходили титушки, угрожали, говорили, в какие автобусы садиться, а в какие нет. И вот выхожу я на работу, не успела еще дойти до остановки, как слышу выстрелы. Носятся эти люди с винтовками, даже автоматная очередь была. Я с места не могла сдвинуться, так страшно! Думаю, на землю падать или бежать домой – а вдруг в спину выстрелят?Буквально на ватных ногах доползла до подъезда, сердце колотилось. У нас война на улице, понимаете? Никакой полиции рядом. Сижу дома, на работу не пойду, руки трясутся", – чуть не плачет Виктория.

Стрельба происходила прямо в жилых кварталах

Стрельба происходила прямо в жилых кварталах

Скрин видео

Стрельба происходила прямо в жилых кварталах

Стрельба происходила прямо в жилых кварталах

Скрин видео

Местная жительница Елена говорит, что еще год назад были разборки между маршрутками №706 и № 327. "Они тогда разбирались в районе метро "Лесная". 706-я маршрутка каким-то образом сюда влезла, и у них были проблемы. Этим утром я как раз шла на остановку и уже во дворах увидела группу молодых людей в черном и балаклавах, с оружием. Решила не возвращаться и пошла на остановку. Там тоже стояла группа титушек. И как только я прошла мимо них, начались стрельба и крики. Получается, были две группировки – одна со стороны остановки, с улицы Энгельса, вторая – со стороны улицы Олимпийской. И их там было не менее 100 человек. Я успела сесть в 706-ю маршрутку, и мы развернулись и поехали в Киев. А навстречу уже мчались скорые", – говорит Лена.

Были раненые

Как описывают очевидцы в соцсетях, стрельба началась примерно в 7 часов утра. Десятки парней с оружием начали стрелять в сторону остановки маршруток.

В руках в основном травматы, но было и огнестрельное оружие. Стрелки успевали даже собирать с земли отстрелянные гильзы и прятать в карманы.

Жители публиковали в соцсетях фото пробитых окон. Пули залетали прямо в квартиры, чудом никто не пострадал.

Стрельба в Броварах

Стрельба в Броварах

Instagram news_brovary

Стрельба в Броварах

Стрельба в Броварах

Instagram news_brovary

Стрельба в Броварах

Стрельба в Броварах

Instagram news_brovary

Когда подъехала полиция и тоже открыла огонь, как минимум один из нападавших был ранен в ногу. "Товарищи" тащили его к машине. Надо отметить, что нападавшие приехали сюда на бусе и нескольких дорогих черных автомобилях.

Раненый нападающий

Раненый нападающий

Instagram news_brovary

Как рассказали в полиции, примерно десять человек задержали. У них оказалось травматическое и огнестрельное оружие. Открыто производство по статье "хулиганство". В основном нападавшие приехали из других областей Украины.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Перестрелка в Броварах
Место
Украина
Теги
маршрутка стрельба
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