"У нас война на улице, понимаете?" Эксклюзивные подробности о масштабной перестрелке в Броварах

В пятницу, 29 мая, в Броварах под Киевом произошла перестрелка: пассажирские перевозчики не поделили территорию. Как рассказали местные жители, конфликт в городе начался еще несколько дней назад.

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Как все началось?

По словам горожан, еще 25-26 мая на остановке появились несколько титушек. Мужчины спортивного вида, в черной одежде настойчиво советовали пассажирам не садиться в проезжающие мимо маршрутки, а ехать только с местным перевозчиком.

Начало конфликта. Титушки несколько дней контролировали остановку Facebook "Мои Бровары"

Начало конфликта. Титушки несколько дней контролировали остановку Facebook "Мои Бровары"

"Понимаете, проезжающие бусики нас за 10-15 минут довозят до метро. А эта маршрутка едет полчаса, постоянно останавливается на остановках. Естественно, мы выбираем то, что быстрее. Видимо, из-за этого и произошел конфликт", – рассказывает жительница Броваров Наталья.

Многие пассажиры, которые рано утром 29 мая вышли на остановку, чтобы поехать на работу, увидели, как несколько десятков титушек в масках начали расстреливать бусик.

"Это ужас. Я как раз собиралась выходить, как услышала выстрелы. Подумала, петарды бросают. Глянула в окно, а там толпы этих парней в черном носятся с оружием и стреляют. Это какие-то 90-е к нам вернулись. Я спряталась в квартире и стала звонить дочке, которая живет неподалеку, чтобы они не подходили к окнам. Было очень страшно, потому что палили долго. И никакой полиции не было", – вспоминает Анна Петровна.

Титушки приехали на бусе и нескольких автомобилях Скрин видео

Виктория, которая живет в районе Торгмаша (так называют эту местность в Броварах), также стала свидетелем ЧП.

"Уже несколько дней в районе остановки происходило что-то странное. Ходили титушки, угрожали, говорили, в какие автобусы садиться, а в какие нет. И вот выхожу я на работу, не успела еще дойти до остановки, как слышу выстрелы. Носятся эти люди с винтовками, даже автоматная очередь была. Я с места не могла сдвинуться, так страшно! Думаю, на землю падать или бежать домой – а вдруг в спину выстрелят?Буквально на ватных ногах доползла до подъезда, сердце колотилось. У нас война на улице, понимаете? Никакой полиции рядом. Сижу дома, на работу не пойду, руки трясутся", – чуть не плачет Виктория.

Стрельба происходила прямо в жилых кварталах Скрин видео

Стрельба происходила прямо в жилых кварталах Скрин видео

Местная жительница Елена говорит, что еще год назад были разборки между маршрутками №706 и № 327. "Они тогда разбирались в районе метро "Лесная". 706-я маршрутка каким-то образом сюда влезла, и у них были проблемы. Этим утром я как раз шла на остановку и уже во дворах увидела группу молодых людей в черном и балаклавах, с оружием. Решила не возвращаться и пошла на остановку. Там тоже стояла группа титушек. И как только я прошла мимо них, начались стрельба и крики. Получается, были две группировки – одна со стороны остановки, с улицы Энгельса, вторая – со стороны улицы Олимпийской. И их там было не менее 100 человек. Я успела сесть в 706-ю маршрутку, и мы развернулись и поехали в Киев. А навстречу уже мчались скорые", – говорит Лена.

Были раненые

Как описывают очевидцы в соцсетях, стрельба началась примерно в 7 часов утра. Десятки парней с оружием начали стрелять в сторону остановки маршруток.

В руках в основном травматы, но было и огнестрельное оружие. Стрелки успевали даже собирать с земли отстрелянные гильзы и прятать в карманы.

Жители публиковали в соцсетях фото пробитых окон. Пули залетали прямо в квартиры, чудом никто не пострадал.

Стрельба в Броварах Instagram news_brovary

Стрельба в Броварах Instagram news_brovary

Стрельба в Броварах Instagram news_brovary

Когда подъехала полиция и тоже открыла огонь, как минимум один из нападавших был ранен в ногу. "Товарищи" тащили его к машине. Надо отметить, что нападавшие приехали сюда на бусе и нескольких дорогих черных автомобилях.

Раненый нападающий Instagram news_brovary

Как рассказали в полиции, примерно десять человек задержали. У них оказалось травматическое и огнестрельное оружие. Открыто производство по статье "хулиганство". В основном нападавшие приехали из других областей Украины.

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